21 Апр 2020 2020-04-21T05:25:54+03:00

Пока горожане сидят дома, город убирают те, для кого это ежедневная работа. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Каждый год в конце апреля в Красноярске начинается двухмесячник по благоустройству и озеленению, в который входит и общегородской субботник. Общими усилиями горожан улицы и скверы очищаются от накопившейся за зиму грязи.

Но этом году субботник перенесли, причем, на неопределенную дату.

Однако порядок в Красноярске все же наводят те, кому это и положено по должности. Специализированные предприятия, которые занимаются уборкой улиц, тоже продолжают трудиться в полном составе и усиленном режиме.

А вот горожане из-за режима самоизоляции не помогают: отменены санитарные пятницы, общегородской субботник, не работают и трудовые отряды главы города.

Но есть и плюс: улицы сейчас пусты, мусорить некому.

Но и работы прибавилось: остановки и автобусы продолжают дезинфицировать, моют улицы и дорожные ограждения специальным антибактериальным шампунем. Еще одно затратное мероприятие – ограждение сигнальными ленами детских площадок. Ленты рвут, их приходится восстанавливать, счет идет уже сотни тысяч метров, а это дополнительные расходы.

Не отменен и «душ» для памятников. Памятники и скульптуры помоют теплой водой с помощью пожарных гидрантов и вышки. В этом году скульптуры, которые находятся на высоте человеческого роста, обработают антисептиком.

В городе отмоют более 80 скульптур.

В Красноярске традиционный апрельский субботник переносится из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU