В Красноярске традиционный апрельский субботник переносится из-за коронавируса
Каждый год в конце апреля в Красноярске начинается двухмесячник по благоустройству и озеленению, в который входит и общегородской субботник. Общими усилиями горожан улицы и скверы очищаются от накопившейся за зиму грязи.
Но этом году субботник перенесли, причем, на неопределенную дату.
Однако порядок в Красноярске все же наводят те, кому это и положено по должности. Специализированные предприятия, которые занимаются уборкой улиц, тоже продолжают трудиться в полном составе и усиленном режиме.
А вот горожане из-за режима самоизоляции не помогают: отменены санитарные пятницы, общегородской субботник, не работают и трудовые отряды главы города.
Но есть и плюс: улицы сейчас пусты, мусорить некому.
Но и работы прибавилось: остановки и автобусы продолжают дезинфицировать, моют улицы и дорожные ограждения специальным антибактериальным шампунем. Еще одно затратное мероприятие – ограждение сигнальными ленами детских площадок. Ленты рвут, их приходится восстанавливать, счет идет уже сотни тысяч метров, а это дополнительные расходы.
Не отменен и «душ» для памятников. Памятники и скульптуры помоют теплой водой с помощью пожарных гидрантов и вышки. В этом году скульптуры, которые находятся на высоте человеческого роста, обработают антисептиком.
В городе отмоют более 80 скульптур.
В Красноярске традиционный апрельский субботник переносится из-за коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU