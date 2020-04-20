В Красноярском крае дети рисуют подвиги военных связистов

20 Апр 2020 2020-04-20T14:20:25+03:00

Многие из них с риском для жизни обеспечивали бесперебойную связь в то страшное время

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В современном мире сложно представить, как прожить и час без средств связи. Это работа, общение, новости…А в годы Великой Отечественной войны от слаженной работы связистов часто зависел исход боя. Они обеспечивали быструю и своевременную передачу донесений, распоряжений, приказов и команд, которые особенно были нужны в критических ситуациях. Поэтому труд связиста на войне почетный и ответственный. Более миллиона военных связистов активно участвовали во всех сражениях Великой Отечественной войны и обеспечивали надежное телефонное сообщение на фронте. Их подвиги по достоинству оценены: 304 человека удостоены звания Героя Советского Союза, 133 – полных кавалеров ордена Славы, сотни тысяч связистов и 645 частей связи награждены боевыми орденами и медалями, 172 подразделения связи названы в честь освобождаемых ими городов.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и в честь 125-летия радиосвязи компания «Ростелеком» и Издательский дом «Комсомольская правда» в Красноярске проводят конкурс рисунков «Спасибо за мир!».

В конкурсе есть специальная номинация «Герои-связисты» - о подвиге связистов в Красной армии и на флоте, на передовой, в партизанских отрядах и в тылу врага. В Красноярском крае два связиста были удостоены звания Героя Советского Союза. Это рядовые красноармейцы Петр Трушников и Иннокетий Увачан. Оба добровольно вызвались выполнять сложнейшее задание при форсировании Днепра, чтобы обеспечить связь под непрерывным огнем врага.

Майя Бондаренко нарисовала военных связистов Фото: личный архив

5-летняя Майя Бондаренко изобразила на своем рисунке двух связистов и подписала: «Спасибо, что были на связи!». Работа выполнена простым карандашом. Но как много смысла в ней заложено!

Напоминаем, что принять участие в конкурсе могут дети из Красноярского края в возрасте от 5 до 16 лет. Участники могут изобразить на своих рисунках победную весну, праздничный салют, жизнь под мирным небом - все, что касается Дня Победы и мира. Ну и, конечно, подвиги связистов. Отправить рисунки на конкурс можно до 24 апреля.

Имена победителей организаторы назовут в преддверии Дня Победы - 7 мая 2020 года, в День связи. Ими станут авторы 9 лучших работ, по мнению организаторов конкурса и Интернет-пользователей, которые смогут отдать свои голоса за понравившиеся работы с 28 апреля по 4 мая. С 6 по 7 мая подведем итоги.

В период с 7 мая по 15 мая года – награждение победителей заочное/очное будет понятно по эпидемиологической ситуации.

Подробности и условия конкурса здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU