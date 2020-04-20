2020-04-20T13:44:57+03:00
Происшествия

В Красноярске на Судостроительной загорелся двухэтажный деревянный барак

Черный дым видели во всех концах города [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на Судостроительной загорелся двухэтажный деревянный барак. Фото: Настя ЛеушинаВ Красноярске на Судостроительной загорелся двухэтажный деревянный барак. Фото: Настя Леушина
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В Красноярске на Судостроительной, 4 загорелся двухэтажный деревянный дом барачного типа. По информации пресс-службы МЧС сообщение о возгорании поступило сегодня, 20 апреля, в 16:02 по местному времени. Очевидцы, которые позвонили на телефон экстренной службы, сообщили: горят надворные постройки, огонь подступает к жилому дому.

В Красноярске загорелся деревянный дом на Судостроительной. Видео ЧП Красноярск.

Когда на место прибыли пожарные, старые гаражи и сарайки уже вовсю полыхали. Занялась и крыша старого дома. Была угроза другим двухэтажкам. Всех жильцов срочно эвакуировали. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Поначалу на место выехали 25 человек личного состава, но вскоре стало понятно, что нужны дополнительные силы. По данным на 17:40 к тушению пожара привлечены 69 человек и 25 единиц техники.

Что стало причиной пожара, будут выяснять дознаватели уже после того, как огонь будет полностью потушен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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