2020-04-20T13:35:00+03:00
Общество

Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси»

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, расширяет возможности доставки SIM-карт из интернет-магазина Tele2 с помощью водителей, выполняющих заказы «Яндекс.Такси». На фоне мер по предотвращению распространения инфекции резко выросло число интернет-заказов SIM-карт Tele2. Чтобы обеспечить быструю и безопасную доставку заказов из своего интернет-магазина, Tele2 заручилась поддержкой сервиса «Яндекс.Такси». В дневные часы время от оформления заказа до передачи клиенту сравнимо с продолжительностью средней поездки на такси. Оплатить тариф и активировать карту можно уже после ее получения.

В условиях роста онлайн-заказов Tele2 важно сохранить качество обслуживания и привычные для клиентов сроки доставки. Оператор предоставляет клиентам возможность получить новую SIM-карту без долгого ожидания доставки или визита в точку самовывоза. Новым способом доставки заказов из интернет-магазина Tele2 стал сервис «Яндекс.Такси».

Михаил Голубев, директор по электронной коммерции Tele2:

«Водители, сотрудничающие с сервисом «Яндекс.Такси», доставят SIM-карты клиентам в Москве и Московской области, Томске, а также в ряде городов Иркутской области и Красноярского края. В течение 1-2 недель новая услуга доставки станет доступна в более чем 300 городах страны.

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