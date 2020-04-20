В Красноярске из-за коронавируса на карантин закрыли Краевой офтальмологический центр

20 Апр 2020 2020-04-20T13:26:12+03:00

По предварительным данным, после его посещения коронавирусной инфекцией заразились несколько человек

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Красноярский глазной центр закрылся на карантин. Информацию подтвердили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения. Предварительно стало известно: несколько человек, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщили, что могли заразиться ею в период, когда проходили лечение в Центре. В частности, это жители районов края – Манского, Абанского и других.

Жительница краевого центра Наталья настаивает, что после посещения больницы заболела ее мать, а от нее – половина семьи. А ведь 72-летняя женщина проходила лечение еще в конце марта, а после выписки неожиданно стала задыхаться. В конце концов она попала в БСМП с диагнозом «корнавирус», а за ней беременная сестра Натальи и две племянницы 5 и 15 лет, сообщает «ТВК Красноярск».

В настоящее время специалисты краевого Роспотребнадзора проводят расследование, как и кто из персонала больницы или ее пациентов стал тем самым «нулевым» источником заражения в ее стенах.

Как сообщили в минздраве, получить бесплатную офтальмологическую помощь жители края могут по полису ОМС в двух частных специализированных клиниках Красноярска: «Берег» и «Окулюс».

ИСТОЧНИК KP.RU