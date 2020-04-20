2020-04-20T10:17:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Врачам 20-й больницы Красноярска выделили отдельный автобус

На нем они ездят на работу из закрытого пансионата [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Врачам 20-й больницы Красноярска выделили отдельный автобус. Стоп-кадр видеоВрачам 20-й больницы Красноярска выделили отдельный автобус. Стоп-кадр видео
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Врачам 20-й больницы Красноярска выделили отдельный автобус по распоряжению главы города. Теперь их доставляют на работу и с работы на этом автобусе, чтобы медики не контактировали с населением города. Их поселили в закрытом пансионате, где они находятся в полной изоляции, сообщает Newslab.ru.

В Красноярске врачам выделили автобус. Видео инстаграм Сергея Еремина.

Рабочий день для них начинается, по сути, в 7 часов утра, когда к пансионату подают автобус. Затем путь до больницы. Там они входят в помещение, где проходят лечение пациенты с пневмонией и имеющие подозрение на коронавирус, и двери закрываются. Как долго это будет продолжаться, пока трудно сказать. Скорее всего, когда эпидемия в городе пойдет на спад и удастся вылечить всех, кто инфицировался коронавирусом.

Напомним, что первыми на режим изоляции ушли 85 медиков из БСМП еще в конце марта, когда туда стали поступить первые пациенты с коронавирусом. Для них оборудовали специальные места отдыха, столовые. А с родными они могут общаться только по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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