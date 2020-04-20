20 Апр 2020 2020-04-20T10:17:30+03:00

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Врачам 20-й больницы Красноярска выделили отдельный автобус по распоряжению главы города. Теперь их доставляют на работу и с работы на этом автобусе, чтобы медики не контактировали с населением города. Их поселили в закрытом пансионате, где они находятся в полной изоляции, сообщает Newslab.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/774184" frameborder="0"></iframe> В Красноярске врачам выделили автобус. Видео инстаграм Сергея Еремина.

Рабочий день для них начинается, по сути, в 7 часов утра, когда к пансионату подают автобус. Затем путь до больницы. Там они входят в помещение, где проходят лечение пациенты с пневмонией и имеющие подозрение на коронавирус, и двери закрываются. Как долго это будет продолжаться, пока трудно сказать. Скорее всего, когда эпидемия в городе пойдет на спад и удастся вылечить всех, кто инфицировался коронавирусом.

Напомним, что первыми на режим изоляции ушли 85 медиков из БСМП еще в конце марта, когда туда стали поступить первые пациенты с коронавирусом. Для них оборудовали специальные места отдыха, столовые. А с родными они могут общаться только по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU