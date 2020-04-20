2020-04-20T08:10:52+03:00
Экономика

Четверо сибирских студентов стали финалистами конкурса именных грантов Банка ВТБ

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Фото: ВТБФото: ВТБ
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10 апреля состоялось объявление имен 50 финалистов конкурса именных грантов от Банка ВТБ. В их число вошли четверо студентов из Красноярска и Новосибирска. Трое из них обучаются в Сибирском федеральном университете, еще одна победительница – магистрант Новосибирского государственного университета. Конкурс направлен на поддержку талантливых и усердных студентов, каждый из которых получит от Банка ВТБ 100 000 рублей на свое профессиональное развитие.

Гранты ВТБ – это возможность для студентов сделать уверенный шаг в будущее. Грант можно потратить на полезные активности или инструменты, которые помогут добиться успеха: специализированные курсы или тренинги, участие в конференциях или семинарах, приобретение подписки на профессиональную литературу, книг или доступов к необходимым базам данных. Некоторым грант может помочь в запуске собственного бизнеса, организации важного социального проекта или подготовке научной статьи.

Главной конкурсной задачей для студентов являлось аргументированное обоснование их позиции, почему на конкурентном рынке банковских услуг так важно быть всегда на шаг впереди. Конкурсанту предстояло выполнить 3 творческих задания: разместить в Интернете пост о программе, записать видео на главную тему конкурса «Что для меня значит быть на шаг впереди?» и написать эссе про основные вызовы в банковской отрасли. Конкурсные посты и видео участников можно посмотреть в социальных сетях по хештэгу #ГрантыВТБ.

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