20 Апр 2020 2020-04-20T07:35:48+03:00

В Красноярском крае каждая пятая торговая точка работает с нарушениями табачного законодательства Фото: Мария ЛЕНЦ

О результатах надзора за табачной продукцией в 1 квартале 2020 года

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В Красноярском крае каждая пятая торговая точка работает с нарушениями табачного законодательства. К такому выводу пришли специалисты краевого Роспотребнадзора по результатам проверки в 1 квартале текущего года. Было проверено 52 объекта, осуществляющих реализацию табачных изделий. Из них в 10 (19,2 %) установлены нарушения.

Среди нарушений неправильная цена – выше максимальной розничной, установленной производителем. Установлены факты реализации курительных смесей без маркировки. Кстати, контрафактные смеси были конфискованы на 1200 рублей, выписан штраф владельцам торговой точки на 10 тысяч рублей.

27 факта связаны с нарушением закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Общий штраф составил 295 500 рублей.

Телефон горячей линии Роспотребнадзора по вопросам нарушения табачного законодательства: (391) 226-89-50, с 10.00 до 17.00 часов, в пятницу до 16.00 часов. Либо круглосуточно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок из любого населенного пункта России бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU