2020-04-20T07:15:23+03:00
Общество

В Хакасии завершился отопительный сезон, в Красноярском крае – продолжается

Причиной отключения тепла стала теплая погода
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии завершился отопительный сезонВ Хакасии завершился отопительный сезонФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хакасии завершился отопительный сезон. Точнее, в столице Хакасии, Абакане. Соответствующий документ подписал мэр города Алексей Лемин. Обоснование – установившаяся необходимая положительная температура. То есть с 9:00 сегодня, 20 апреля, прекращается подача тепла потребителям с ТЭЦ. Руководителям муниципальных учреждений образования, культуры и спорта необходимо обеспечить соблюдение температурного режима в учреждениях в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

Добавим, что в Красноярском крае отопительный сезон продолжается. По нормативам для прекращения подачи тепла в жилые дома, в социальные, культурные и иные помещения прекращается, когда среднесуточная температура за 5 дней составляет не ниже +8 градусов. В краевом центре это обычно происходит в середине мая, либо чуть позже. Однако добавим, что синоптики прогнозируют повышение температуры: наступившая неделя принесет до +25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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