Жительнице Зеленогорска пообещали подарить 3 тысячи рублей и украли 45 тысяч

20 Апр 2020 2020-04-20T06:44:58+03:00

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Жительнице Зеленогорска пообещали подарить 3 тысячи рублей. А вместо этого украли все накопления – 45 тысяч. Это очередной случай мошенничества с банковскими картами, в ловушку на сей раз угодила 73-летняя бабушка. Причем все произошло не в телефонном режиме, а в социальных сетях.

Пожилая женщина рассказала полицейским, что ей написала в личку знакомая, с которой они когда-то работали. Та сообщила, что один из банков празднует юбилей и в честь события дарит своим клиентам компенсацию в размере 3 тысяч рублей. Однако для этого нужно сообщить данные карты, куда потом переведут деньги.

Потерпевшая и мысли не допускала, что ее могут обмануть, поэтому сообщила все реквизиты до последней цифры на обеих сторонах, да еще коды, которые стали приходить ей СМС-сообщениями на телефон. В результате неизвестные мошенники обнулили ее банковский счет. И только после этого потерпевшая позвонила своей знакомой, с которой, как она думала, общалась в соцсети. А та ответила, что уже давно не заходила на свою страничку. Так что ее просто взломали и использовали для совершения преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU