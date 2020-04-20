20 Апр 2020 2020-04-20T07:01:10+03:00

Это связано с погодой, а не с коронавирусом

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Посевная кампания в Красноярском крае начнется раньше обычного, дней на десять. Связано это не с коронавирусом, а с погодными условиями. Земля готова, синоптики прогнозируют тепло – и аграрии уже готовы к посевной кампании. Некоторые хозяйства выводят технику, чтобы заняться прибивкой влаги.

В 2020 году вся посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий прогнозируется на уровне 1 477,5 тысяч га (98,9 % к уровню прошлого года). Из них площадь зерновых и зернобобовых культур – 932,6 тысяч га (63,1 % общей площади). Доля кормовых культур – 362,3 тысяч га (24,5 %).

Закуплено 35 тысяч тонн минеральных удобрений. Расчетная потребность в ГСМ для проведения весенней полевой кампании составляет почти 30 тысяч тонн. В 2020 году субъектами АПК края планируется приобрести 126 тракторов, 100 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов и 34 посевных комплекса.

- Мероприятия по сдерживанию коронавирусной инфекции влияют на некоторые аспекты производственного процесса. Но аграрный сектор продолжает работать. Кроме того, в указе губернатора говорится о функционировании в нынешних условиях предприятий непрерывного цикла, к которым относятся и сельскохозяйственные. Надеюсь, что аграрии края переживут период распространения инфекции в рабочем режиме и без потерь, - отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Сергея Зяблов.

Земля подсохла, пока и пахатьФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU