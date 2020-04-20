Жителя Красноярска обманули легендой о сломанных холодильниках

20 Апр 2020 2020-04-20T04:23:33+03:00

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Жители Красноярска обманули легендой о сломанных холодильниках. Это такой новый способ мошенничества, которому он поверил и лишился денег. Случилось это в конце января этого года. К потерпевшему обратился молодой человек и предложил ему выгодную сделку – торговать бытовой техникой с дефектами.

Знакомы они мало, но почему-то потерпевший поверил в эту «бизнес-идею» и согласился инвестировать в дело свою часть стартового капитала – 22 тысячи рублей. Стал ждать прибыли, однако в назначенное время его «партнер» не появился и деньги ему не вернул. Да и дозвониться до него стало невозможно.

Сотрудники полиции быстро установили подозреваемого, им оказался 24-летний неоднократно судимый житель города. На него завели новое уголовное дело по статье «Мошенничество», на сей раз ему грозит до 5 лет лишения свободы. Дело уже передано в суд на рассмотрение, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города.

ИСТОЧНИК KP.RU