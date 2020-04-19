2020-04-19T16:44:37+03:00
Происшествия

Стреляли поочередно. В СК рассказали подробности убийства парня в Красноярском крае

Подозреваемых скрутили дорожные полицейские [видео]
Ася ЖУКОВА
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На юге Красноярского края в упор расстреляли 24-летнего парня. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.На юге Красноярского края в упор расстреляли 24-летнего парня. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
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В СК рассказали подробности расправы над 24-летним парнем в Красноярском крае. Напомним, убийство было совершено в Минусинском районе вечером 16 апреля.

- На поле возле села Большая 20-летний и 41-летний жители Минусинска из одного автоматического оружия поочередно произвели несколько выстрелов в своего 24-летнего знакомого. От ран тот скончался на месте происшествия. Предварительный мотив убийства - личная неприязнь, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону и Хакасии.

Подозреваемых задержали дорожные полицейские. инспекторов пообещали наградить. А на стрелков завели уголовное дело по статье «Убийство по сговору». Сейчас обоих отправили под арест.

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В Минусинском районе было совершено убийство: группа молодых мужчин устроила разборки и один из них погиб. Обезвредили подозреваемых два сотрудника дорожно-патрульной службы. Они проявили настоящую смелость, за что будут поощрены начальником ГУ МВД России по краю. Подробности произошедшего «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции. Сначала в дежурную часть полиции Минусинска поступил звонок: по дороге в сторону Курагино двигается автомобиль ВАЗ. Из салона машины стреляют (подробности).

В Красноярском крае застрелили парня. Видео ГИБДД края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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