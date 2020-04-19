Стреляли поочередно. В СК рассказали подробности убийства парня в Красноярском крае
В СК рассказали подробности расправы над 24-летним парнем в Красноярском крае. Напомним, убийство было совершено в Минусинском районе вечером 16 апреля.
- На поле возле села Большая 20-летний и 41-летний жители Минусинска из одного автоматического оружия поочередно произвели несколько выстрелов в своего 24-летнего знакомого. От ран тот скончался на месте происшествия. Предварительный мотив убийства - личная неприязнь, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону и Хакасии.
Подозреваемых задержали дорожные полицейские. инспекторов пообещали наградить. А на стрелков завели уголовное дело по статье «Убийство по сговору». Сейчас обоих отправили под арест.
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В Красноярском крае застрелили парня. Видео ГИБДД края.
ИСТОЧНИК KP.RU