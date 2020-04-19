2020-04-19T15:23:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске и крае: начали действовать новые штрафы за нарушение режима самоизоляции

Рассказываем о новых штрафах за нарушение режима самоизоляции, которые вступили в силу в Красноярском крае
Ася ЖУКОВА
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Коронавирус в Красноярске и крае: начали действовать новые штрафы за нарушение режима самоизоляции.Коронавирус в Красноярске и крае: начали действовать новые штрафы за нарушение режима самоизоляции.Фото: Мария ЛЕНЦ
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С воскресенья, 19 апреля, в Красноярске и крае начали действовать новые штрафы за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса. Согласно новой поправке в закон, их сумма увеличена.

Как наказывают нарушителей режима изоляции? За выход из дома без необходимости штрафуют:

- физических лиц – на сумму до трех тысяч рублей;

- должностных лиц – до 30 тысяч рублей;

- юридических лиц - до 200 тысяч рублей.

За повторные нарушения:

- физических лиц – на сумму до пяти тысяч рублей;

- должностных лиц – до 50 тысяч рублей;

- юридических лиц - до 400 тысяч рублей.

Напомним, по данным на 14 часов 19 апреля в регионе зарегистрированы 300 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Умерли двое, излечились 17 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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