Коронавирус в Красноярске и крае: начали действовать новые штрафы за нарушение режима самоизоляции
С воскресенья, 19 апреля, в Красноярске и крае начали действовать новые штрафы за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса. Согласно новой поправке в закон, их сумма увеличена.
Как наказывают нарушителей режима изоляции? За выход из дома без необходимости штрафуют:
- физических лиц – на сумму до трех тысяч рублей;
- должностных лиц – до 30 тысяч рублей;
- юридических лиц - до 200 тысяч рублей.
За повторные нарушения:
- физических лиц – на сумму до пяти тысяч рублей;
- должностных лиц – до 50 тысяч рублей;
- юридических лиц - до 400 тысяч рублей.
Напомним, по данным на 14 часов 19 апреля в регионе зарегистрированы 300 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Умерли двое, излечились 17 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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