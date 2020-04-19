2020-04-19T14:33:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Тува закроет авиасообщение с Москвой из-за коронавируса

Такое предложение внес глава республики
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Тува закроет авиасообщение с Москвой из-за коронавируса.Тува закроет авиасообщение с Москвой из-за коронавируса.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Тува собирается закрыть авиасообщение с Москвой из-за коронавируса. Об этом сообщил глава республики Шолбан Кара-Оол на своей странице в соцсетях:

- Прямой авиарейс из Москвы со вторника приостановим до лучших времен. Жестче будем проверять на всех наших санитарных постах. Но одновременно понимаю, что за пределами нашей республики, а особенно в Москве, остаются уроженцы Тувы, которые в трудный час всегда спешат на малую Родину, чтобы укрыться от невзгод. Но надо понимать, родные, если Вы заболели, крайне важно строго выполнять требование изоляции и следовать указаниям врачей. В этой непростой ситуации мы обязаны поддерживать друг друга. По моему поручению полномочное представительство Республики Тыва в Москве организовало телефон горячей линии для земляков, которые могут обращаться за советом, полезной информацией или своими проблемами. Номер телефона 8 (499) 236-48-01. Самые сложные ситуации, в которых могут оказаться наши люди, не останутся без моего внимания.

КОНКРЕТНО

По данным оперштаба Тувы на 19 апреля, в республике зарегистрированы 13 подтвержденных случаев коронавируса. Семь пациентов находятся в инфекционной больнице, пятеро - в селе Ырбан под наблюдением врача в домашних условиях, один – в Тоджинской ЦКБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Красноярске и крае: начали действовать новые штрафы за нарушение режима самоизоляции
Тува закроет авиасообщение с Москвой из-за коронавируса
Продюсер сериала «Зулейха открывает глаза» объяснил, почему отправил в Сибирь российских деятелей ислама
Нелегальные шиномонтажки наживаются на карантине
Депутаты призвали раздать каждому россиянину по 25 тысяч
Красноярцы узнали, как поддержать пожилых людей во время самоизоляции
Магазины одежды и автосалоны признаны пострадавшими от коронавируса
Красноярцам рассказали, почему в период самоизоляции не отменяют богослужения в храмах
«Некуда идти»: в Красноярском крае собака ждет погибших в пожаре хозяев
На следующей неделе в Красноярске обещают до +25
Жарили шашлыки и пили. В пасхальную ночь под Красноярском в пожаре погибли двое
В Красноярском крае заканчивается голосование за участников фотоконкурса «Дети, спорт и красота!»
Телефонный мошенник нахамил жительнице Железногорска и остался без денег
В Красноярске перекрыли все подъезды к кладбищам
Красноярский кардиоцентр временно не принимает пациентов на плановую госпитализацию
На юге Красноярского края в упор расстреляли 24-летнего парня
В Красноярском крае проснулись медведи и выходят к людям за пропитанием
«Пусть вирус убирается»: 5-летний мальчик из Красноярска нарисовал, как овощи прогоняют коронавирус
Подозреваемые по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае останутся под арестом до лета
В Красноярске арестовали помощника депутата Заксобрания
В Хакасии за взятку в 2 миллиона задержан заместитель губернатора