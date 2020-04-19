Тува закроет авиасообщение с Москвой из-за коронавируса

19 Апр 2020 2020-04-19T14:33:24+03:00

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Тува собирается закрыть авиасообщение с Москвой из-за коронавируса. Об этом сообщил глава республики Шолбан Кара-Оол на своей странице в соцсетях:

- Прямой авиарейс из Москвы со вторника приостановим до лучших времен. Жестче будем проверять на всех наших санитарных постах. Но одновременно понимаю, что за пределами нашей республики, а особенно в Москве, остаются уроженцы Тувы, которые в трудный час всегда спешат на малую Родину, чтобы укрыться от невзгод. Но надо понимать, родные, если Вы заболели, крайне важно строго выполнять требование изоляции и следовать указаниям врачей. В этой непростой ситуации мы обязаны поддерживать друг друга. По моему поручению полномочное представительство Республики Тыва в Москве организовало телефон горячей линии для земляков, которые могут обращаться за советом, полезной информацией или своими проблемами. Номер телефона 8 (499) 236-48-01. Самые сложные ситуации, в которых могут оказаться наши люди, не останутся без моего внимания.

КОНКРЕТНО

По данным оперштаба Тувы на 19 апреля, в республике зарегистрированы 13 подтвержденных случаев коронавируса. Семь пациентов находятся в инфекционной больнице, пятеро - в селе Ырбан под наблюдением врача в домашних условиях, один – в Тоджинской ЦКБ.

ИСТОЧНИК KP.RU