2020-04-19T13:58:07+03:00
Общество

Продюсер сериала «Зулейха открывает глаза» объяснил, почему отправил в Сибирь российских деятелей ислама

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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Продюсер сериала «Зулейха открывает глаза» объяснил, почему отправил в Сибирь российских деятелей ислама. Фото: кадр из сериала.Продюсер сериала «Зулейха открывает глаза» объяснил, почему отправил в Сибирь российских деятелей ислама. Фото: кадр из сериала.
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Сериал «Зулейха открывает глаза» вызвал большой резонанс в СМИ и соцсетях по многим причинам. И вот одна из них: во втором эпизоде, когда идет перекличка конвоируемых в Сибирь, зачитывают имена реальных российских мусульманских деятелей прошлого и настоящего, - сообщает kp.ru.

Реакция последовала быстро. Верховный муфтий России Талгат Таджуддин, имя которого также прозвучало, назвал случившееся простительной глупостью. А муфтий Духовного управления мусульман Москвы Альбир Крганов потребовал от канала «Россия 1»объяснений.

- Мы составили список из 800 фамилий, - пояснил исполнительный продюсер сериала Илья Папернов. – Он был создан, напечатан и использован в разных эпизодах. Очень может быть, что даже больше, чем шесть имен совпали с реально жившими или живущими людьми. Я, честно говоря, не вижу причин быть оскорбленным и как-то задетым, потому что это список мучеников, список жертв. Список людей, которые пострадали, в том числе за веру. Мы снимали по всей России. И куда бы мы ни приезжали, нам помогали местные люди - они начинали рассказывать истории своих семей, которые пострадали от раскулачивания. Это тема, которая не забыта, она острая. У многих из нас дедушки или прадедушки были свидетелями, участниками, жертвами этого процесса. Так случается, что имена и фамилии совпадают. Там ведь есть и русские имена и фамилии.

… Вскоре продюсер пообщался с Верховным муфтием России Талгатом Таджуддином. По его словам, все претензии были сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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