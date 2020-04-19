Нелегальные шиномонтажки наживаются на карантине

19 Апр 2020 2020-04-19T13:44:37+03:00

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Нерабочий период, объявленный в России из-за пандемии коронавируса, негативно сказался на автомобильной сфере. Закрылись дилерские центры и автосервисы при них, легальные мастерские и магазины запчастей, передает kp.ru.

Между тем на дорогах полно машин, ездить никто не запрещал. А, значит, не исключены поломки и необходимы мастерские. В некоторых регионах работать им разрешили.

- Это Санкт-Петербург, Самарская область и еще порядка 10 регионов, - перечисляет президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев.

А там, где запрет еще действует, процветают нелегальные шиномонтажки.

- Ушли с рынка только те, кто платит налоги, обеспечивает качественный ремонт, работает законно. То есть те, к кому можно прийти с проверкой и выписать драконовские штрафы, закрылись. Остался только «шарашгазмонтаж», - говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Поэтому автомастерские и магазины запчастей надо открывать, так как это жизнеобеспечивающий вид деятельности. Нельзя загонять максимум людей в общественный транспорт - с точки зрения распространения вируса это просто опасно. В период эпидемии нет ничего лучше, чем передвижение на частном автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU