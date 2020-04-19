2020-04-19T13:25:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Депутаты призвали раздать каждому россиянину по 25 тысяч

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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Депутаты призвали раздать каждому россиянину по 25 тысяч.Депутаты призвали раздать каждому россиянину по 25 тысяч.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Почти сто парламентариев из Ассоциации независимых депутатов обратились к президенту и главе правительства России с призывом раздать каждому россиянину по 25 тысяч рублей. У государства есть резервы на «черный день», пояснили они, и он уже наступил – после введения самоизоляции из-за коронавируса, сообщает kp.ru.

По словам депутатов, за счет средств федерального бюджета можно выдать пособия: 25 тысяч взрослому и 15 тысяч – ребенку. Реально ли это, хватит ли денег?

- 10-15 тысяч рублей каждому - это не так много, - полагает эксперт, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. - Даже если взять все население страны - 146 миллионов жителей, то на это нужно всего полтора-два триллиона рублей. Мелочь в масштабах страны. Только в Фонде национального благосостояния лежит 10 триллионов. Международные резервы Центробанка - еще 40 триллионов рублей по нынешнему курсу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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