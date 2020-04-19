Красноярцы узнали, как поддержать пожилых людей во время самоизоляции
Жителям Красноярска и края узнали, как помочь пережить вынужденную самоизоляцию из-за пандемии коронавируса представителям старшего поколения. Об этом рассказывает kp.ru со ссылкой на профессора кафедры научных основ экстремальной психологии МГПУ Марину Розенову.
- Дети должны поддерживать регулярные отношения с родителями. Если живете отдельно, оговорите время звонков, чтобы общение встроилось в привычный ритм жизни пожилого человека.
- Дайте почувствовать старшим родственникам, как они ценны для вас, не жалейте теплых слов.
- Вспоминайте в разговорах любопытные истории, моменты, которые вы пережили вместе.
- Всегда спрашивайте, хватает ли у родителей (бабушек/дедушек) еды, лекарств? Может быть, нужно что-то особенное? Иногда в самоизоляции тянет на непривычную еду, но она не должна быть вредной.
Одиноким людям старшего возраста советуют:
- Черпайте силы в воспоминаниях о хорошем.
- Найдите новые увлечения: рисование, лепка, танцы…
- Составьте свою родословную.
- Общайтесь по телефону и видеосвязи с тем, кто для вас дорог, если они далеко.
ИСТОЧНИК KP.RU
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