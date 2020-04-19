19 Апр 2020 2020-04-19T13:12:39+03:00

Красноярцы узнали, как поддержать пожилых людей во время самоизоляции. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Жителям Красноярска и края узнали, как помочь пережить вынужденную самоизоляцию из-за пандемии коронавируса представителям старшего поколения. Об этом рассказывает kp.ru со ссылкой на профессора кафедры научных основ экстремальной психологии МГПУ Марину Розенову.

- Дети должны поддерживать регулярные отношения с родителями. Если живете отдельно, оговорите время звонков, чтобы общение встроилось в привычный ритм жизни пожилого человека.

- Дайте почувствовать старшим родственникам, как они ценны для вас, не жалейте теплых слов.

- Вспоминайте в разговорах любопытные истории, моменты, которые вы пережили вместе.

- Всегда спрашивайте, хватает ли у родителей (бабушек/дедушек) еды, лекарств? Может быть, нужно что-то особенное? Иногда в самоизоляции тянет на непривычную еду, но она не должна быть вредной.

Одиноким людям старшего возраста советуют:

- Черпайте силы в воспоминаниях о хорошем.

- Найдите новые увлечения: рисование, лепка, танцы…

- Составьте свою родословную.

- Общайтесь по телефону и видеосвязи с тем, кто для вас дорог, если они далеко.

ИСТОЧНИК KP.RU