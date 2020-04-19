2020-04-19T13:12:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Красноярцы узнали, как поддержать пожилых людей во время самоизоляции

Есть восемь приемов
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Красноярцы узнали, как поддержать пожилых людей во время самоизоляции.Красноярцы узнали, как поддержать пожилых людей во время самоизоляции.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Жителям Красноярска и края узнали, как помочь пережить вынужденную самоизоляцию из-за пандемии коронавируса представителям старшего поколения. Об этом рассказывает kp.ru со ссылкой на профессора кафедры научных основ экстремальной психологии МГПУ Марину Розенову.

- Дети должны поддерживать регулярные отношения с родителями. Если живете отдельно, оговорите время звонков, чтобы общение встроилось в привычный ритм жизни пожилого человека.

- Дайте почувствовать старшим родственникам, как они ценны для вас, не жалейте теплых слов.

- Вспоминайте в разговорах любопытные истории, моменты, которые вы пережили вместе.

- Всегда спрашивайте, хватает ли у родителей (бабушек/дедушек) еды, лекарств? Может быть, нужно что-то особенное? Иногда в самоизоляции тянет на непривычную еду, но она не должна быть вредной.

Одиноким людям старшего возраста советуют:

- Черпайте силы в воспоминаниях о хорошем.

- Найдите новые увлечения: рисование, лепка, танцы…

- Составьте свою родословную.

- Общайтесь по телефону и видеосвязи с тем, кто для вас дорог, если они далеко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Красноярске и крае: начали действовать новые штрафы за нарушение режима самоизоляции
Тува закроет авиасообщение с Москвой из-за коронавируса
Продюсер сериала «Зулейха открывает глаза» объяснил, почему отправил в Сибирь российских деятелей ислама
Нелегальные шиномонтажки наживаются на карантине
Депутаты призвали раздать каждому россиянину по 25 тысяч
Красноярцы узнали, как поддержать пожилых людей во время самоизоляции
Магазины одежды и автосалоны признаны пострадавшими от коронавируса
Красноярцам рассказали, почему в период самоизоляции не отменяют богослужения в храмах
«Некуда идти»: в Красноярском крае собака ждет погибших в пожаре хозяев
На следующей неделе в Красноярске обещают до +25
Жарили шашлыки и пили. В пасхальную ночь под Красноярском в пожаре погибли двое
В Красноярском крае заканчивается голосование за участников фотоконкурса «Дети, спорт и красота!»
Телефонный мошенник нахамил жительнице Железногорска и остался без денег
В Красноярске перекрыли все подъезды к кладбищам
Красноярский кардиоцентр временно не принимает пациентов на плановую госпитализацию
На юге Красноярского края в упор расстреляли 24-летнего парня
В Красноярском крае проснулись медведи и выходят к людям за пропитанием
«Пусть вирус убирается»: 5-летний мальчик из Красноярска нарисовал, как овощи прогоняют коронавирус
Подозреваемые по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае останутся под арестом до лета
В Красноярске арестовали помощника депутата Заксобрания
В Хакасии за взятку в 2 миллиона задержан заместитель губернатора