2020-04-19T12:53:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Магазины одежды и автосалоны признаны пострадавшими от коронавируса

Также на особые меры поддержки могут претендовать музеи и зоопарки
Ася ЖУКОВА
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Магазины одежды и автосалоны признаны пострадавшими от коронавируса.Магазины одежды и автосалоны признаны пострадавшими от коронавируса.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В России расширили перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин, сообщает kp.ru.

Согласно документу, в список предприятий, которые могут обратиться за особыми мерами господдержки, теперь вошли автосалоны и магазины запчастей, одежды и обуви (в том числе торговые точки на рынках), а также музеи и зоопарки.

Кроме того, в перечень включены сферы авиаперевозок, культуры, досуга и развлечений, спорта, туризма, общественного питания, гостиничного и выставочного бизнеса, деятельность по предоставлению бытовых услуг (салоны красоты, парикмахерские, ремонт, стирка, химчистка).

Напомним, ранее президент России Владимир Путин расширил меры поддержки для бизнеса, более всего пострадавшего от пандемии коронавируса. Малым и средним предприятиям пообещали субсидии на зарплаты сотрудникам. Это 12 130 рублей на человека (минимальный размер оплаты труд). Впрочем, есть условие: сохранить коллектив не меньше, чем на 90%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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