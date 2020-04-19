Красноярцам рассказали, почему в период самоизоляции не отменяют богослужения в храмах
Жителям Красноярска и края рассказали, отчего в храмах не отменили богослужения. Тогда как из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия попали под запрет, сообщает kp.ru.
Но службы в храмах – другое дело, пояснил руководитель епархиального отдела по связям с общественностью и СМИ отец Макарий. Это таинство, во время которого священнослужители молятся за всех и за вся. Прекратить богослужения невозможно.
Даже в условиях пандемии священнослужители не откажутся от своих обязанностей.Фото: Мария ЛЕНЦ
По словам отца Макария, даже в условиях пандемии священнослужители не откажутся от своих обязанностей:
- Гораздо лучше молиться при заполненных храмах, когда люди слушают проповеди. Это всем известно, но не всегда возможно. Тем не менее мы спокойно будем исполнять то, что вынуждены по условиям жизни, - отметил священник.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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