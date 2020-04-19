«Некуда идти»: в Красноярском крае собака ждет погибших в пожаре хозяев

19 Апр 2020 2020-04-19T08:44:12+03:00

Она все еще сторожит дом, от которого остался лишь обугленный остов. Фото: телеканал "Енисей".

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Маленькая черная собака отважно тявкает на чужаков, сторожа свой дом, от которого остался лишь обугленный остов… И ждет хозяев, двух пенсионеров, мужа и жену, погибших при пожаре в поселке Торгашино под Красноярском.

Преданное сердце, она все еще не может понять: ни дома, ни людей, которые о ней заботились, больше нет. Все, что уцелело – навес у дома, под которым и примостилась бедняга, рассказывает в своем фейсбуке красноярец Владислав Власов.

- Полыхнуло среди ночи, - поделились соседи с нашими коллегами из телеканала «Енисей». – Все перепугались. Но сначала услышали треск, думали, фейерверк, но… Дом дощатый, неважный, сгорел за десять минут. Очень быстро рухнула крыша, жильцы погибли. Вроде как, говорят, - неосторожное обращение с огнем.

После гибели хозяев собака-погорелица осталась совсем одна. Сидит и понуро смотрит в никуда. Никто из местных забрать ее не может, у всех свои питомцы. Так что некуда идти, говорят люди.

- Может быть, найдется доброе сердце – заберет малыша? – пишет Владислав Власов.

КОНКРЕТНО

Если вы хотите помочь, дать собаке приют, забрать ее можно из поселка Торгашино. Адрес: 2-ая Депутатская, 39.

ИСТОЧНИК KP.RU