2020-04-19T11:04:56+03:00
Общество

На следующей неделе в Красноярске обещают до +25

Но временами дожди
Ася ЖУКОВА
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На следующей неделе в Красноярске обещают до +25.На следующей неделе в Красноярске обещают до +25.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На следующей неделе в Красноярск придет по-летнему теплая погода: обещают до плюс 25 градусов. Об этом сообщили на сайте гидрометцентра.

Понедельник, 20 апреля, будет относительно прохладным. Плюс 14, пасмурно, слабый ветер. А вот со вторника начнет заметно теплеть: ожидается до плюс 18 градусов, выглянет солнце, без осадков.

В среду уже плюс 22, в четверг 24. Ну а самым комфортным в плане погоды днем выдастся пятница, 24 апреля. Тогда столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 25 градусов. Правда, возможен небольшой дождь. В субботу слегка похолодает – до плюс 21, зато и осадки прекратятся.

Впрочем, хорошая погода не повод выходить без крайней необходимости. Напомним, в крае действует режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса. Оставайтесь дома, берегите себя и близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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