2020-04-19T06:02:24+03:00
Происшествия

В пасхальную ночь под Красноярском при пожаре погибли двое

Дачный дом сгорел дотла [фото]
Ася ЖУКОВА
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В пасхальную ночь под Красноярском при пожаре погибли двое. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.В пасхальную ночь под Красноярском при пожаре погибли двое. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
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Вместо добротной постройки – руины, все сгорело дотла… При пожаре, случившемся в пасхальную ночь в Манском районе Красноярского края, погибли два человека, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Трагедия произошла на Садовой улице станции Таежный, в СНТ «Стротель».

- Пожар начался в 23.19 18 апреля, - пояснили спасатели. – К тому моменту, как прибыли первые подразделения пожарной охраны в 0.11, дом был полностью охвачен огнем. Расстояние там в 27 километров.

Дом сгорел дотла. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Дом сгорел дотла. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Пожар, бушевавший на площади в 30 квадратных метров, локализовали уже в двадцать минут первого, а потушили через четыре часа. Когда разбирали обрушившиеся конструкции, были найдены обгоревшие тела двух человек.

- Почему произошел пожар, сейчас уточняется, - говорят спасатели. - К тушению пожара привлекалось 14 человек и 6 спецмашин, в том числе от МЧС - 8 сотрудников и 3 единицы техники.

Среди руин обнаружили останки двух человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Среди руин обнаружили останки двух человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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