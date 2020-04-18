В Красноярском крае заканчивается голосование за участников фотоконкурса «Дети, спорт и красота!»

18 Апр 2020 2020-04-18T16:01:32+03:00

У читателей «Комсомолки» остается чуть больше суток, чтобы определиться с пятеркой лидеров голосования

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20 апреля на сайте kp.ru будет завершено голосование за юных спортсменов, претендующих на победу в фотоконкурсе «Дети, спорт и красота!». Уважаемые читатели «Комсомолки», у вас еще есть возможность изменить сложившуюся ситуацию и вывести вперед полюбившегося участника.

А мы тем временем продолжаем знакомить вас с нашими участниками. Сегодня расскажем о 14-летнем спортсмене из села Долгий Мост. Артем Михальченко занимается мини-футболом и хоккеем. Посещает спортивную школу. Несколько лет назад ради тренировок он преодолевал несколько десятков километров. Ведь занятия проводились в районном центре. Родителям приходилось два раза в неделю возить сына на занятия. Сейчас проще. Можно заниматься своим любимым видом спорта в родной школе, так как от ДЮСШ «Лидер» здесь тоже начала работать спортивная секция.

- Артем играет, как на позиции вратаря, так и защитника, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск его тренер Владимир Фомин. - Парнишка очень взрывной физически.

На конкурсной фотографии запечатлен очень ответственный момент. Артем во время игры по мини-футболу в школьных соревнованиях в рамках российского движения школьников. Игра выдалась тяжелая и по усталому виду вратаря это очень заметно. Но эмоции переполняют. Команда победила! Эйфория, восторг, гордость!

Хочется добавить, что фотография каждого участника фотоконкурса «Дети, спорт и красота!» - это чья-то история побед, достижений, иногда и разочарований, усталости, неимоверного труда. Каждый из этих ребят достоин победы.

Но по итогам голосования только пять из них войдут в число победителей по количеству набранных голосов, и еще пять – участников которых выберут партнеры проекта и сотрудники редакции «Комсомольская правда».

Итоги голосования подведем с 21 по 24 апреля. В период с 27 апреля по 12 мая 2020 года состоится торжественное награждение. Финалистам фотоконкурса «Дети, спорт и красота!» вручат памятные дипломы и подарки от организатора и партнеров.

Проголосовать за участников фотоконкурса «Дети, спорт и красота!» можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU