18 Апр 2020 2020-04-18T15:45:30+03:00

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Телефонный мошенник нахамил жительнице Железногорска и остался без денег. А пенсионерка обратилась в полицию. И теперь на него завели уголовное дело по факту покушения на кражу. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

На телефон 62-летней женщины позвонил неизвестный и представился сотрудником госорганизации. Он сообщил, что за большой трудовой стаж женщине положена денежная выплата. А раз действует режим самоизоляции, то оформить выплату можно дистанционно. То есть нужны реквизиты банковской карты.

Женщина назвала полный номер карты, но когда дошла очередь до трехзначного CVC-кода (три цифры на оборотной стороне карты), пенсионерка насторожилась и отказалась его назвать. Тогда мошенник начал ей угрожать и нецензурно выражаться. Услышав это, она положила трубку и вызвала сотрудников полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU