В Красноярске перекрыли все подъезды к кладбищам
В Красноярске временно перекрываются для транспорта подъезды к городским кладбищам. Ограничение начало действовать сегодня, 18 апреля, с 6 часов утра и продлится до 6 часов утра 20 апреля. Это связано с мерами безопасности, принимаемыми для борьбы с коронавирусом.
Перечисляем все участки, где нельзя проехать.
- «Бадалык» - на съездах с Енисейского тракта и с западной стороны.
- Николаевское кладбище – от улицы Боткина до Свободного.
- Троицкое кладбище –при въезде на парковку, прилегающую к Площади Победы с Шахтеров и Дудинской;
- Шинное кладбище – на въезде с улицы 4-я Шинная.
В это же время запрещена остановка и стоянка транспорта на прилегающих территориях.
Добавим, что такие же ограничительные меры будут установлены и с 24:00 27 апреля до 24:00 28 апреля, на Родительский день. И в целом все кладбища города до 30 апреля 2020 года закрыты для посещения.
ИСТОЧНИК KP.RU