2020-04-18T14:04:10+03:00
Общество

В Красноярске перекрыли все подъезды к кладбищам

Горожан призывают остаться дома и воздержаться от посещения погостов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске перекрыли все подъезды к кладбищамВ Красноярске перекрыли все подъезды к кладбищамФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске временно перекрываются для транспорта подъезды к городским кладбищам. Ограничение начало действовать сегодня, 18 апреля, с 6 часов утра и продлится до 6 часов утра 20 апреля. Это связано с мерами безопасности, принимаемыми для борьбы с коронавирусом.

Перечисляем все участки, где нельзя проехать.

- «Бадалык» - на съездах с Енисейского тракта и с западной стороны.

- Николаевское кладбище – от улицы Боткина до Свободного.

- Троицкое кладбище –при въезде на парковку, прилегающую к Площади Победы с Шахтеров и Дудинской;

- Шинное кладбище – на въезде с улицы 4-я Шинная.

В это же время запрещена остановка и стоянка транспорта на прилегающих территориях.

Добавим, что такие же ограничительные меры будут установлены и с 24:00 27 апреля до 24:00 28 апреля, на Родительский день. И в целом все кладбища города до 30 апреля 2020 года закрыты для посещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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