2020-04-18T13:31:19+03:00
Общество

Красноярский кардиоцентр временно не принимает пациентов на плановую госпитализацию

Из операций – только экстренные
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский кардиоцентр временно не принимает пациентов на плановую госпитализацию. Фото: пресс-служба кардиоцентраКрасноярский кардиоцентр временно не принимает пациентов на плановую госпитализацию. Фото: пресс-служба кардиоцентра
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Красноярский кардиологический центр временно прекратил прием пациентов на плановую госпитализацию. Причины очевидцы: в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

- Сотрудники Центра в телефонном режиме оповещают пациентов, которые были записаны на плановые оперативные вмешательства, сообщают о переносе даты визита в медицинское учреждение. Вся неотложная помощь оказывается в прежнем порядке. Это необходимые меры для того, чтобы обезопасить наших пациентов от опасности инфицирования COVID-19. Об изменениях в режиме работы Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Красноярска будет сообщено по мере поступления информации, - прокомментировало свое решение руководство больницы.

Добавим, что по последним данным в Красноярском крае количество зараженных коронавирусом составило уже 276 человек. Большинство переносят его в легкой и средней форме, но люди пожилого возраста и страдающие хроническими заболеваниями – в группе риска, которым нужно быть предельно осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Красноярский кардиоцентр временно не принимает пациентов на плановую госпитализацию
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