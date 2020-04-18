На юге Красноярского края в упор расстреляли 24-летнего парня

18 Апр 2020 2020-04-18T12:55:03+03:00

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В Минусинском районе было совершено убийство: группа молодых мужчин устроила разборки и один из них погиб. Обезвредили подозреваемых два сотрудника дорожно-патрульной службы. Они проявили настоящую смелость, за что будут поощрены начальником ГУ МВД России по краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/773919" frameborder="0"></iframe> В Красноярском крае застрелили парня. Видео ГИБДД края.

Подробности произошедшего «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции. Сначала в дежурную часть полиции Минусинска поступил звонок: по дороге в сторону Курагино двигается автомобиль ВАЗ. Из салона машины стреляют.

Наряд ДПС направился в указанную точку и нашел автомобиль на окраине села Большая Иня. Навстречу полицейским бежали мужчины и кричали: «Там человека убили». Вытащив табельное оружие, полицейские вышли из служебной машины и бросились к подозреваемым. Скомандовали лечь на землю. А для пущей убедительности сделали выстрел вверх. Затем задержали подозреваемых, одному из которых 21 год, другому – 42. Они в упор застрелили 24-летнего парня. Сейчас они находятся под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU