2020-04-18T12:18:20+03:00
Общество

В Красноярском крае проснулись медведи и выходят к людям за пропитанием

Специалисты категоричны: кормить хищников нельзя
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае проснулись медведи и выходят к людям за пропитаниемВ Красноярском крае проснулись медведи и выходят к людям за пропитаниемФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярском крае уже проснулись медведи. Сначала на юге, теперь вот поступает информация, что косолапые дают о себе знать и в северных районах – Мотыгинском, Енисейском и Северо-Енисейском. Они пробудились от спячки и первым делом направились искать себе пропитание.

Все чаще замечают медведей автомобилисты на дорогах. Животные без страха выходят попрошайничать. А ведь это опасно, говорят охотоведы: когда медведь видит в человеке источник еды, у него теряется страх перед ним. Затем это может перерасти в агрессию и тогда человек сам становится в глазах медведя едой.

Отмечено, что количество хищников растет, на территории, например, Енисейского района их уже насчитывается около 400 особей. Им становится тесно в лесу и они расширяют свой ореол обитания, все ближе подступая в деревням.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жутко истощены и ревут от голода: под Красноярском на заброшенной даче нашли двух медведей. Хозяин бросил их и неизвестно, когда кормил в последний раз [видео]

Глухой рев двух медведей слышен по всему дачному поселку в Рябинино, что в окрестностях Красноярска. Сейчас здесь еще тихо и сыро. Снег только-только сошел и почти нет дачников. Металлическая клетка стоит на одном из участков, прямо на земле. Точнее – в грязи, перетоптанной животными (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красноярский кардиоцентр временно не принимает пациентов на плановую госпитализацию
На юге Красноярского края в упор расстреляли 24-летнего парня
В Красноярском крае проснулись медведи и выходят к людям за пропитанием
«Пусть вирус убирается»: 5-летний мальчик из Красноярска нарисовал, как овощи прогоняют коронавирус
Подозреваемые по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае останутся под арестом до лета
В Красноярске арестовали помощника депутата Заксобрания
В Хакасии за взятку в 2 миллиона задержан заместитель губернатора
Главу поселка под Красноярском будут судить за мошенничество
Красноярские школы искусств будут принимать учеников дистанционно
У красноярских строителей проверят разрешение работать во время коронавируса
Коронавирус в Красноярском крае: игнорирующие санитарные требования предприятия могут закрыть
Коронавирус в Красноярске: отменены прививки от энцефалита
Красноярцев приглашают на #пасхавсибири
5-летний участник конкурса «Спасибо за мир!» поделил свой рисунок на войну и мир
Коронавирус в Красноярске: массовую выдачу школьных учебников устроили при самоизоляции
Красноярцам рассказали, мог ли заболевший коронавирусом генконструктор «Энергии» заразить космонавтов на МКС
Мишустин жестко отреагировал на заявление об убыточности льготных кредитов для банков
Коронавирус в России: режим полной самоизоляции продлили до конца мая в одном из регионов
Мобильное приложение 112 запустили в Красноярском крае
Tele2 предлагает красноярским клиентам больше пиццы
Мужчину убило жаткой в Красноярском крае
Илай Ахметов: «Малый и средний бизнес сейчас необходимо поддержать»
Банк России утвердил Людмилу Коган в качестве инвестора по финансовому оздоровлению Банка УРАЛСИБ
Коронавирус в Красноярске: открыт центр диагностики COVID-19
В Красноярске из-за коронавируса продлен срок приема заявок на грантовый конкурс «Новая роль библиотек в образовании»
Дежурные сады Красноярска перешли на особый режим профилактики
ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы уже сегодня