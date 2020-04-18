В Красноярском крае проснулись медведи и выходят к людям за пропитанием

18 Апр 2020 2020-04-18T12:18:20+03:00

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В Красноярском крае уже проснулись медведи. Сначала на юге, теперь вот поступает информация, что косолапые дают о себе знать и в северных районах – Мотыгинском, Енисейском и Северо-Енисейском. Они пробудились от спячки и первым делом направились искать себе пропитание.

Все чаще замечают медведей автомобилисты на дорогах. Животные без страха выходят попрошайничать. А ведь это опасно, говорят охотоведы: когда медведь видит в человеке источник еды, у него теряется страх перед ним. Затем это может перерасти в агрессию и тогда человек сам становится в глазах медведя едой.

Отмечено, что количество хищников растет, на территории, например, Енисейского района их уже насчитывается около 400 особей. Им становится тесно в лесу и они расширяют свой ореол обитания, все ближе подступая в деревням.

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Глухой рев двух медведей слышен по всему дачному поселку в Рябинино, что в окрестностях Красноярска. Сейчас здесь еще тихо и сыро. Снег только-только сошел и почти нет дачников. Металлическая клетка стоит на одном из участков, прямо на земле. Точнее – в грязи, перетоптанной животными (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU