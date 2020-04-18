2020-04-18T10:19:36+03:00
Происшествия

Подозреваемые по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае останутся под арестом до лета

Их задержали 19 октября прошлого года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Подозреваемые по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае останутся под арестом до летаПодозреваемые по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае останутся под арестом до летаФото: Мария ЛЕНЦ
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Подозреваемые по уголовному делу о прорыве дамбы в Курагинском районе останутся под арестом еще на два месяца – до 18 июня. Меру пресечения им продлил краевой суд, сообщает ИА «Запад 24». Напомним, техногенная катастрофа произошла в ночь на 19 октября 2019 года. В результате порыва целого каскада дамб на реке Сейбе недалеко от поселка Щетинкино волной смыло два общежития в рабочем поселке, где находились около 70 человек. В результате 17 человек погибли, трое до сих пор числятся пропавшими без вести. Еще 23 рабочих были ранены.

В тот же день были задержаны гендиректор золотодобывающего предприятия «Сисим» Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров. Им предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Кроме того, Росприроднадзор потребовал, чтобы компания возместила 362 миллиона рублей ущерба, связанного с загрязнением рек. Еще больше материалов по теме: «ПРОРЫВ ДАМБЫ НА ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕМ ПРИИСКЕ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ. ПОГИБЛИ ЛЮДИ»

ИСТОЧНИК KP.RU

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