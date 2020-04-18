В Хакасии за взятку в 2 миллиона задержан заместитель губернатора
В Хакасии за взятку в 2 миллиона задержан заместитель губернатора Сергей Новиков. Его взяли накануне вечером сотрудники ФСБ с поличным, в момент передачи ему денег. Заведено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Задержание произошло во дворе дома на улице Торосова.
Пресс-служба главы Хакасии уже разослала заявление Валентина Коновалова по поводу задержания его подчиненного. В заявлении говорится: «Действительно, Сергей Новиков задержан. Сейчас проходят следственные действия. Окончательное решение предстоит вынести суду. Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми, и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона».
Предварительно известно, что взятка – это плата руководителя одной из строительных компаний за получение крупного контракта на строительство нового здания психоневрологического диспансера в Туиме. Стоимость контракта – полмиллиарда рублей. Сумма отката – 2,5 %, то есть 12 миллионов рублей. Новикова задержали при получении части этой суммы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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