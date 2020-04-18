Главу поселка под Красноярском будут судить за мошенничество
Главу поселка Кедровый будут судить за мошенничество, сообщает пресс-служба СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Расследование уголовного дела по части 3 стастьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, повлекшее причинение бюджету поселка материального ущерба) завершено и передано в суд.
Выявили факт преступления должностного лица сотрудники ФСБ. Следствием установлено, что в 2018 году 34-летний глава Кедрового решил устроить себе в администрацию на вакантное место водителя. На работу взял знакомого, но с договоренностью, что тот на работу приходить не будет. И вообще от него требовалось только заявление о приеме на работу и трудовая книжка.
Обвиняемый водил служебную машину самостоятельно, а заработную плату водителя переводил на свой банковский счет. Теперь на его имущество наложен арест, чтобы возместить бюджету ущерб. Хотя свою вину мужчина отрицает, у следствия достаточно доказательств, чтобы ее доказать.
ИСТОЧНИК KP.RU