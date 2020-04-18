2020-04-18T06:59:04+03:00
Общество

Главу поселка под Красноярском будут судить за мошенничество

Принял на работу липового водителя
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Главу поселка под Красноярском будут судить за мошенничествоГлаву поселка под Красноярском будут судить за мошенничествоФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Главу поселка Кедровый будут судить за мошенничество, сообщает пресс-служба СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Расследование уголовного дела по части 3 стастьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, повлекшее причинение бюджету поселка материального ущерба) завершено и передано в суд.

Выявили факт преступления должностного лица сотрудники ФСБ. Следствием установлено, что в 2018 году 34-летний глава Кедрового решил устроить себе в администрацию на вакантное место водителя. На работу взял знакомого, но с договоренностью, что тот на работу приходить не будет. И вообще от него требовалось только заявление о приеме на работу и трудовая книжка.

Обвиняемый водил служебную машину самостоятельно, а заработную плату водителя переводил на свой банковский счет. Теперь на его имущество наложен арест, чтобы возместить бюджету ущерб. Хотя свою вину мужчина отрицает, у следствия достаточно доказательств, чтобы ее доказать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске арестовали помощника депутата Заксобрания
В Хакасии за взятку в 2 миллиона задержан заместитель губернатора
Главу поселка под Красноярском будут судить за мошенничество
Красноярские школы искусств будут принимать учеников дистанционно
У красноярских строителей проверят разрешение работать во время коронавируса
Коронавирус в Красноярском крае: игнорирующие санитарные требования предприятия могут закрыть
Коронавирус в Красноярске: отменены прививки от энцефалита
Красноярцев приглашают на #пасхавсибири
5-летний участник конкурса «Спасибо за мир!» поделил свой рисунок на войну и мир
Коронавирус в Красноярске: массовую выдачу школьных учебников устроили при самоизоляции
Красноярцам рассказали, мог ли заболевший коронавирусом генконструктор «Энергии» заразить космонавтов на МКС
Мишустин жестко отреагировал на заявление об убыточности льготных кредитов для банков
Коронавирус в России: режим полной самоизоляции продлили до конца мая в одном из регионов
Мобильное приложение 112 запустили в Красноярском крае
Tele2 предлагает красноярским клиентам больше пиццы
Мужчину убило жаткой в Красноярском крае
Илай Ахметов: «Малый и средний бизнес сейчас необходимо поддержать»
Банк России утвердил Людмилу Коган в качестве инвестора по финансовому оздоровлению Банка УРАЛСИБ
Коронавирус в Красноярске: открыт центр диагностики COVID-19
В Красноярске из-за коронавируса продлен срок приема заявок на грантовый конкурс «Новая роль библиотек в образовании»
Дежурные сады Красноярска перешли на особый режим профилактики
ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы уже сегодня