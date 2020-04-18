Красноярские школы искусств будут принимать учеников дистанционно

18 Апр 2020 2020-04-18T05:49:42+03:00

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Красноярские школы искусств будут принимать учеников на следующий учебный год 2020 – 2021 дистанционно. Родителям нужно отправить заявление на электронную почту школы. С формой заявления можно ознакомиться на сайте учреждения. К письму желательно прикрепить фото ребенка.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе в пресс-службе главного управления образования города, учет принятых заявлений фиксируется в книге записи обучающихся. Как только закончатся ограничения, связанные с режимом самоизоляции, с родителями свяжутся. Им сообщат, когда пройдут приемные прослушивания, просмотры и консультации. Также скажут, какие документы нужно дополнительно предоставить в бумажном виде.

Подробную информацию о дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных программах можно прочесть на сайтах художественных, музыкальных школ и школ искусств. Новости о приемной кампании также появляются в их социальных сетях.

Дистанционный прием на обучение лишает педагогов возможности работать напрямую с потенциальными учащимися. При этом зачастую об отправке ребенка в школу искусств заботятся бабушки или дедушки, которые не всегда пользуются интернет-ресурсами. Поэтому некоторые школы искусств решили отодвинуть сроки приема документов предварительно на начало мая.

ИСТОЧНИК KP.RU