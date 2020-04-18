18 Апр 2020 2020-04-18T05:27:39+03:00

У красноярских строителей проверят разрешение работать во время коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Соблюдают ли они превентивные меры безопасности

Изменить размер текста: A A

У красноярских строителей проверят разрешение работать во время коронавируса. Такое поручение получила краевая служба строительного надзора и жилищного контроля по поручению минстроя региона. Осмотры строительных площадок начались с 17 апреля.

Напомним, что по указу губернатора деятельность строительных организаций разрешается при условии минимизации количества работающих сотрудников и выполнения ряда превентивных мер санитарного характера, которые утверждены отдельным постановлением краевого правительства.

Среди таких мер – ежедневное измерение температуры тела работников, постоянная обработка контактных поверхностей и мест общего пользования, наличие пятидневного запаса дезинфицирующих средств, доставка сотрудников на место работы и обратно служебным транспортом, обязательная самоизоляция работников старше 60 лет и другие требования, сообщает пресс-служба министерства строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU