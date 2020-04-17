17 Апр 2020 2020-04-17T16:05:00+03:00

Коронавирус в Красноярском крае: игнорирующие санитарные требования предприятия могут закрыть. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярском крае предприятиям, не соблюдающим санитарные требования, пригрозили закрытием. Проверено больше четырех тысяч организаций, среди них выявили 26 нарушителей, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сегодня, 17 апреля, губернатор Александр Усс провел заседание оперативного штаба. Одной из главных тем стало соблюдение превентивных мер на предприятиях, продолжающих работу в период самоизоляции.

Это регулярная дезинфекция рабочих поверхностей, использование средств индивидуальной защиты, соблюдение необходимой дистанции, наличие запаса дезинфицирующих средств…

Но требования выполняют не все. 26 предприятий в сфере торговли, обеспечения нефтепродуктами, в дорожной отрасли и строительном секторе соблюдают требования не полностью.

На устранение недостатков дали двое суток. Если ничего не изменится, предприятия временно закроют. А их сотрудники потеряют электронную аккредитацию.

ИСТОЧНИК KP.RU