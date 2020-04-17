Коронавирус в Красноярском крае: игнорирующие санитарные требования предприятия могут закрыть
В Красноярском крае предприятиям, не соблюдающим санитарные требования, пригрозили закрытием. Проверено больше четырех тысяч организаций, среди них выявили 26 нарушителей, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Сегодня, 17 апреля, губернатор Александр Усс провел заседание оперативного штаба. Одной из главных тем стало соблюдение превентивных мер на предприятиях, продолжающих работу в период самоизоляции.
Это регулярная дезинфекция рабочих поверхностей, использование средств индивидуальной защиты, соблюдение необходимой дистанции, наличие запаса дезинфицирующих средств…
Но требования выполняют не все. 26 предприятий в сфере торговли, обеспечения нефтепродуктами, в дорожной отрасли и строительном секторе соблюдают требования не полностью.
На устранение недостатков дали двое суток. Если ничего не изменится, предприятия временно закроют. А их сотрудники потеряют электронную аккредитацию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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