Коронавирус в Красноярске: отменены прививки от энцефалита
В Красноярском крае (как и по всей России) из-за коронавируса «заморозили» плановые прививки взрослым, в том числе от энцефалита. Об этом предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора. Делать необходимые прививки станут только новорожденным в роддомах.
Мера временная, будет действовать до оздоровления ситуации. Почему в таких условиях от прививок нужно отказаться? Потому что сразу после них снижается иммунитет, и люди подвергаются большему риску заразиться COVID-19.
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Минздрав «заморозил» плановые прививки
В России приостановили плановую вакцинацию по календарю прививок. Только новорожденным в роддоме будут по-прежнему делать все необходимые прививки. Все из-за того, что справиться с распространением СOVID-19 пока не удается. Эксперты объяснили, почему пришлось пойти на такие меры (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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