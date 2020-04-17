2020-04-17T15:20:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске: отменены прививки от энцефалита

На время, пока ситуация не оздоровится
Ася ЖУКОВА
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Коронавирус в Красноярске: отменены прививки от энцефалита.Коронавирус в Красноярске: отменены прививки от энцефалита.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае (как и по всей России) из-за коронавируса «заморозили» плановые прививки взрослым, в том числе от энцефалита. Об этом предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора. Делать необходимые прививки станут только новорожденным в роддомах.

Мера временная, будет действовать до оздоровления ситуации. Почему в таких условиях от прививок нужно отказаться? Потому что сразу после них снижается иммунитет, и люди подвергаются большему риску заразиться COVID-19.

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В России приостановили плановую вакцинацию по календарю прививок. Только новорожденным в роддоме будут по-прежнему делать все необходимые прививки. Все из-за того, что справиться с распространением СOVID-19 пока не удается. Эксперты объяснили, почему пришлось пойти на такие меры (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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