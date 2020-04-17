2020-04-17T15:20:11+03:00
Общество

Красноярцев приглашают на #пасхавсибири

Традиционный фотоконкурс, посвященный празднику, будет в этом году необычным из-за коронавируса
Татьяна РЯБИНИНА
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Пасха в Сибири, Пасха дома - ваш снимок может стать лучшим!Пасха в Сибири, Пасха дома - ваш снимок может стать лучшим!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Фотоконкурс, посвященный светлому празднику Пасхи Красноярская епархия проводит каждый год. Но в этом все будет необычным. И пасхальные службы в пустых храмах, и самостоятельное освящение куличей, и полностью домашнее празднование из-за режима самоизоляции.

Организаторы конкурса предлагают авторам снимков поделиться именно этими моментами — домашнего празднования торжества Светлого Христова Воскресения.

Кто может поучаствовать в конкурсе?

Все, кто живет в Сибири, любит Пасху и увлекается фотографией. Это могут быть профессиональные фотографы или фотолюбители, коллектив авторов, студия фотографии, редакция или любая другая организация.

Как стать участником?

Это очень просто! Для этого нужно с 17 апреля до 11 мая опубликовать фотографию (или даже несколько, до пяти в одной публикации) в соцсетях «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram» или «Одноклассники» с хэштегом #пасхавсибири. Конечно, темой снимков является праздник Светлой Пасхи и то, как вы встречаете его и делитесь друг с другом Пасхальной радостью в домашнем кругу.

Как определят победителя?

С 12 по 28 мая конкурсная комиссия подведёт итоги, оценивая и соответствие теме, и художественное восприятие, и творческое решение, и даже технику выполнения всех присланных работ. Подборки самых интересных, трогательных, атмосферных снимков и, конечно же, список победителей появятся на сайте Красноярской епархии и в социальных сетях.

Как получить подарки?

Их готовят и Красноярская епархия, и издательский дом «Комсомольская правда». Награждение победителей состоится после окончания режима самоизоляции или индивидуально. Все победители фотоконкурса будут уведомлены о сроках проведения награждения дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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