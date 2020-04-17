Коронавирус в Красноярске: массовую выдачу школьных учебников устроили при самоизоляции

17 Апр 2020 2020-04-17T14:55:16+03:00

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В Красноярске в условиях режима полной самоизоляции из-за коронавируса устроили… массовую выдачу школьных учебников. Об этом сообщил собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск». Родители возмущены.

- В 154-й школе у детей в 5 классе закончился учебник, первая часть по английскому языку, - рассказала мама пятиклассницы. - Вторую часть они должны были получить в библиотеке. И тут одна из родительниц проявила инициативу: забрала все учебники на класс, принесла домой и сделала рассылку в родительском чате. Что завтра, 18 апреля, с 15.30 начинает выдачу учебников во дворе своего дома, на Молокова. В классе 25 человек, понятно, что пять часов на улице она караулить не будет. То есть в одном может одновременно пересечься, как минимум, человек 5-6. А как же самоизоляции, выход по объяснительным/пропускам? Мы уже звонили, жаловались. Хочется услышать комментарии из официальных источников, как такое возможно?!

Напомним, по состоянию на 17 апреля в Красноярске и крае количество заболевших достигло 231 человека (это плюс 29 за сутки). Выздоровели 17. В регионе объявлен режим самоизоляции, выходить из дома можно только в случае крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU