2020-04-17T13:22:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Красноярцам рассказали, мог ли заболевший коронавирусом генконструктор «Энергии» заразить космонавтов на МКС

Однако проявлений болезни у него тогда не было
Ася ЖУКОВА
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Перед полетом все специалисты космодрома прошли проверку на коронавирус.Перед полетом все специалисты космодрома прошли проверку на коронавирус.
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Стало известно, мог ли заболевший коронавирусом генконструктор «Энергии» заразить космонавтов на МКС. Когда Евгений Микрин был на Байконуре, никаких симптомов болезни у него не наблюдалось, сообщает kp.ru.

Перед стартом корабля «Союз МС-16» были приняты все меры защиты от инфекции. Однако на днях стало известно: у готовившего его к пуску Евгения Микрина выявлен коронавирус. Тогда как экипаж - двое россиян - Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди – уже пять дней, как в космосе, сейчас находятся на станции.

Могли ли они заразиться? Сейчас все чувствуют себя хорошо. В Роскосмосе считают, что такая возможность исключена. За две недели до старта на площадке Байконура вводят жесткий обсервационный режим. К экипажу допускают только ограниченное число специалистов. И за здоровьем космонавтов постоянно следят врачи. А на этот раз условия были еще более жесткими.

Как удалось выяснить корреспонденту kp.ru, Евгений Микрин напрямую с космонавтами не общался. Только после примерки скафандров – через плотное стекло. К ракете тоже не ездил. А все, кто сопровождал экипаж, были в защитных масках, халатах и перчатках.

Однако напрямую контактировавшие с ним на Байконуре и в Москве повторно прошли тест. Обследования показали, все они здоровы. То есть угрозы экипажу быть не может.

ИСТОЧНИК KP.RU

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