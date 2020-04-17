Красноярцам рассказали, мог ли заболевший коронавирусом генконструктор «Энергии» заразить космонавтов на МКС
Стало известно, мог ли заболевший коронавирусом генконструктор «Энергии» заразить космонавтов на МКС. Когда Евгений Микрин был на Байконуре, никаких симптомов болезни у него не наблюдалось, сообщает kp.ru.
Перед стартом корабля «Союз МС-16» были приняты все меры защиты от инфекции. Однако на днях стало известно: у готовившего его к пуску Евгения Микрина выявлен коронавирус. Тогда как экипаж - двое россиян - Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди – уже пять дней, как в космосе, сейчас находятся на станции.
Могли ли они заразиться? Сейчас все чувствуют себя хорошо. В Роскосмосе считают, что такая возможность исключена. За две недели до старта на площадке Байконура вводят жесткий обсервационный режим. К экипажу допускают только ограниченное число специалистов. И за здоровьем космонавтов постоянно следят врачи. А на этот раз условия были еще более жесткими.
Как удалось выяснить корреспонденту kp.ru, Евгений Микрин напрямую с космонавтами не общался. Только после примерки скафандров – через плотное стекло. К ракете тоже не ездил. А все, кто сопровождал экипаж, были в защитных масках, халатах и перчатках.
Однако напрямую контактировавшие с ним на Байконуре и в Москве повторно прошли тест. Обследования показали, все они здоровы. То есть угрозы экипажу быть не может.
ИСТОЧНИК KP.RU
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