Мишустин жестко отреагировал на заявление об убыточности льготных кредитов для банков

17 Апр 2020 2020-04-17T12:56:30+03:00

- Что значит - убыточные или нет? Фото: Дмитрий АСТАХОВ, ТАСС.

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Премьер-министр резко ответил на слова об убыточности льготных кредитов для банков. Как сообщает kp.ru, Михаил Мишустин прервал доклад главы министра экономического развития Максима Решетникова. С тем, чтобы подчеркнуть: льготные кредиты – это поручение президента России.

Напомним, кредиты по сниженной ставке (или даже беспроцентные) предложил глава государства – как одну из мер поддержки компаний в условиях пандемии из-за коронавируса. Средства могли бы использоваться фирмами для выплаты зарплат сотрудникам или пополнения оборотов, чтобы не пойти ко дну. Межу тем подобные кредиты можно назвать убыточными, сказал глава министерства экономразвития.

- Я вас прерываю, - тут же отреагировал Михаил Мишустин. - Что значит - убыточные или нет? Это поручение президента, которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступными все условия, на которых банки должны выдавать.

Далее премьер-министр потребовал строго контролировать ситуацию с выдачей льготных кредитов бизнесу.

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ИСТОЧНИК KP.RU