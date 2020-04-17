2020-04-17T12:56:30+03:00
Общество

Мишустин жестко отреагировал на заявление об убыточности льготных кредитов для банков

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
- Что значит - убыточные или нет? Фото: Дмитрий АСТАХОВ, ТАСС.- Что значит - убыточные или нет? Фото: Дмитрий АСТАХОВ, ТАСС.
Изменить размер текста:

Премьер-министр резко ответил на слова об убыточности льготных кредитов для банков. Как сообщает kp.ru, Михаил Мишустин прервал доклад главы министра экономического развития Максима Решетникова. С тем, чтобы подчеркнуть: льготные кредиты – это поручение президента России.

Напомним, кредиты по сниженной ставке (или даже беспроцентные) предложил глава государства – как одну из мер поддержки компаний в условиях пандемии из-за коронавируса. Средства могли бы использоваться фирмами для выплаты зарплат сотрудникам или пополнения оборотов, чтобы не пойти ко дну. Межу тем подобные кредиты можно назвать убыточными, сказал глава министерства экономразвития.

- Я вас прерываю, - тут же отреагировал Михаил Мишустин. - Что значит - убыточные или нет? Это поручение президента, которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступными все условия, на которых банки должны выдавать.

Далее премьер-министр потребовал строго контролировать ситуацию с выдачей льготных кредитов бизнесу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В банках своя бюрократия и иерархия»: главе Минэкономики отказали в выдаче беспроцентного кредита

В правительстве решили прибегнуть к ручному управлению, чтобы добиться выполнения своих решений. В четверг утром глава Минэкономразвития Максим Решетников «переоделся» в бизнесмена и попытался получить в нескольких крупных банках беспроцентный кредит. И ему это... не удалось (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красноярцам рассказали, мог ли заболевший коронавирусом генконструктор «Энергии» заразить космонавтов на МКС
Мишустин жестко отреагировал на заявление об убыточности льготных кредитов для банков
Коронавирус в России: режим полной самоизоляции продлили до конца мая в одном из регионов
Мобильное приложение 112 запустили в Красноярском крае
Tele2 предлагает красноярским клиентам больше пиццы
Мужчину убило жаткой в Красноярском крае
Илай Ахметов: «Малый и средний бизнес сейчас необходимо поддержать»
Банк России утвердил Людмилу Коган в качестве инвестора по финансовому оздоровлению Банка УРАЛСИБ
Коронавирус в Красноярске: открыт центр диагностики COVID-19
В Красноярске из-за коронавируса продлен срок приема заявок на грантовый конкурс «Новая роль библиотек в образовании»
Дежурные сады Красноярска перешли на особый режим профилактики
ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы уже сегодня