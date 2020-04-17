2020-04-17T12:31:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России: режим полной самоизоляции продлили до конца мая в одном из регионов

Рассказываем, где в России режим самоизоляции по COVID-19 продлили до конца мая
Ася ЖУКОВА
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Коронавирус в России: режим полной самоизоляции продлили до конца мая в одном из регионов.Коронавирус в России: режим полной самоизоляции продлили до конца мая в одном из регионов.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В одном из регионов России - Башкирии - режим полной самоизоляции уже продлили до конца мая. Об этом сообщает ufa.kp.ru со ссылкой на главу республики Радия Хабирова.

Напомним, по состоянию на 17 апреля общее число зараженных COVID-19 в Башкирии достигло 213 человек. Пятеро выздоровели, умерли девять.

Жителей призвали готовиться к тому, что период самоизоляции может продлиться долго.

- Дай бог, если в лето не пойдет. В апреле-мае мы работаем вот на повышенном режиме, предельном режиме самоизоляции, предельном режиме всех наших контрольных мероприятий, - заявил Радий Хабиров.

К слову, об этом же предупредили жителей нашего региона. Даже если пик по коронавирусу скоро будет пройден, рассказал главный санитарный врач края Дмитрий Горяев, это не означает, что режим самоизоляции сразу же отменят. Все будет происходить постепенно.

Не исключено, кстати, что в майские праздники режим самоизоляции, напротив, ужесточат. Опасаются, что люди массово поедут на природу, будут общаться, а это может привести к всплеску заболеваемости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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