Мобильное приложение 112 запустили в Красноярском крае

17 Апр 2020 2020-04-17T12:02:32+03:00

Через него можно оперативно получать новости о ЧС

Изменить размер текста: A A

Для жителей Красноярска и края запустили мобильное приложение системы оповещения 112. Посредством его можно оперативно получать новости о ЧС, коммунальных авариях, эпидемиологической ситуации, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Скачать приложение легко в Play Маркет или App Store. Затем в личном кабинете настраиваем уведомления по интересующим темам. Сначала надо выбрать группу районов края и категорию событий (перекрытия дорог, плановые отключения, аварии на коммунальных сетях и так далее). Кстати, даже если в случае ЧС, если нет сотовой связи, но есть интернет, уведомления будут приходить.

- Система 112, к которой подключены все муниципалитеты края, постоянно совершенствуется, - подчеркнул министр цифрового развития региона Николай Распопин. - Теперь у сервиса появилось мобильное приложение, которое могут бесплатно скачать и установить жители региона. Приложение позволяет оперативно в доступном формате получать новости на свой телефон о чрезвычайных ситуациях, авариях, неблагоприятных метеорологических условиях и тому подобное.

ИСТОЧНИК KP.RU