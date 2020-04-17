2020-04-17T12:02:32+03:00
Общество

Мобильное приложение 112 запустили в Красноярском крае

Через него можно оперативно получать новости о ЧС
Ася ЖУКОВА
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Мобильное приложение 112 запустили в Красноярском крае.Мобильное приложение 112 запустили в Красноярском крае.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Для жителей Красноярска и края запустили мобильное приложение системы оповещения 112. Посредством его можно оперативно получать новости о ЧС, коммунальных авариях, эпидемиологической ситуации, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Скачать приложение легко в Play Маркет или App Store. Затем в личном кабинете настраиваем уведомления по интересующим темам. Сначала надо выбрать группу районов края и категорию событий (перекрытия дорог, плановые отключения, аварии на коммунальных сетях и так далее). Кстати, даже если в случае ЧС, если нет сотовой связи, но есть интернет, уведомления будут приходить.

- Система 112, к которой подключены все муниципалитеты края, постоянно совершенствуется, - подчеркнул министр цифрового развития региона Николай Распопин. - Теперь у сервиса появилось мобильное приложение, которое могут бесплатно скачать и установить жители региона. Приложение позволяет оперативно в доступном формате получать новости на свой телефон о чрезвычайных ситуациях, авариях, неблагоприятных метеорологических условиях и тому подобное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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