Tele2 предлагает красноярским клиентам больше пиццы

17 Апр 2020 2020-04-17T11:47:09+03:00

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил совместную акцию с сетью пиццерий «Папа Джонс» в рамках программы лояльности «Больше». При заказе на сумму от 599 рублей абоненты Tele2 получат пиццу на выбор в подарок.

Для этого достаточно быть абонентом Tele2, зайти в программу лояльности «Больше» через сайт или мобильное приложение «Мой Tele2» и, выбрав предложение в категории «Еда», нажать на кнопку «Активировать». Полученный в SMS промокод нужно ввести на сайте "Папа Джонс". При заказе на сумму от 599 руб. клиент получит в подарок пиццу 23 см на выбор – «Пепперони», «Ветчина и грибы», «Вегетарианская» или «Терияки». Один клиент Tele2 может получить один код в день. Акция действует до 31 мая 2020 года и распространяется только на доставку.

Абоненты Tele2 также могут воспользоваться услугой бесконтактной доставки пиццы. Для этого нужно поставить галочку при заказе в соответствующей графе и оплатить заказ на сайте.

Программа лояльности «Больше» рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные скидки от партнеров. Категории акций программы охватывают самые разные сферы жизни, от путешествий и развлечений до шопинга и саморазвития. Кроме того, оператор разрабатывает интересные региональные предложения и постоянно пополняет список партнеров.