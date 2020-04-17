Мужчину убило жаткой в Красноярском крае

17 Апр 2020 2020-04-17T10:50:01+03:00

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В Назаровском районе Красноярского края сотрудника одного из сельхозпредприятий убило жаткой комбайна. Матери помогли получить компенсацию после смерти сына, сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Вот как все было. Молодой человек занимался заготовкой силоса. Воспользовавшись тем, что начальство его не контролирует, решил выпить прямо на рабочем месте. А после вернулся к обязанностям. Но в какой-то момент не удержался на ногах и попал в механизм жатки комбайна. Спасти парня не удалось.

ЧП случилось, в том числе из-за отсутствия контроля, постановил суд. Поэтому было решено: взыскать с предприятия компенсацию - 370 тысяч рублей морального вреда в пользу матери погибшего. Однако ответчик платить не спешил. Женщине пришлось обратиться в отдел судебных приставов.

- Сотрудник вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств, принадлежащих должнику. Руководство предприятия предупредили, что следующим шагом станет передача имущества на реализацию, - пояснили в УФССП. – В результате средства были взысканы быстро и в полном объеме. Плюс исполнительский сбор - 7% от суммы долга за неисполнение законных требований.

ИСТОЧНИК KP.RU