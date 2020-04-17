Илай Ахметов: «Малый и средний бизнес сейчас необходимо поддержать»

17 Апр 2020 2020-04-17T10:49:49+03:00

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Глава города Илай Ахметов подписал распоряжение об автоматическом продлении разрешений на размещение нестационарных торговых объектов. У торговых точек в Ачинске, как и в других городах, в период действия особого режима самоизоляции истекает срок действия разрешений. Многие бизнесмены волновались за свое будущее, потому что непонятен был механизм продления документации – ведь нужно было обратиться в ведомства, тем самым нарушив режим самоизоляции. Чтобы поддержать малый и средний бизнес, глава города распорядился автоматически, без обращения заявителей в комиссии, на 180 дней продлевать предпринимателям разрешения, срок которых истекает в период с 18 марта по 1 июня 2020 года.

Исключением станут только разрешения на размещение нестационарных торговых объектов на площади городского дворца культуры и улице Зверева, в связи с проведением этим летом работ по благоустройству этих общественных пространств по программе «Городская комфортная среда». Эти меры приняты на основании совместного решения рабочей группы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, созданной мэром Ачинска Илаем Ахметовым.

Также Илай Ахметов направил в Роспотребнадзор края новые инициативы о снятии ограничений с ряда субъектов малого и среднего бизнеса Ачинска. В адрес администрации Ачинска регулярно поступают обращения от владельцев специализированных магазинов, торгующих одеждой, книгами, а также от автошкол, с просьбой разрешить им осуществлять свою деятельности при соблюдении противоэпидемиологических требований.

Обращения от предпринимателей были проверены специальной комиссией, созданной в ачинском муниципалитете, после чего глава Ачинска попросил руководителя краевого Роспотребнадзора рассмотреть возможность согласования снятия ограничительных мер на деятельность указанных в обращении организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU