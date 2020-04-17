2020-04-17T10:37:09+03:00
Экономика

Банк России утвердил Людмилу Коган в качестве инвестора по финансовому оздоровлению Банка УРАЛСИБ

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Фото: УралсибФото: Уралсиб
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Банк России утвердил Людмилу Валентиновну Коган в качестве инвестора в рамках плана мероприятий «Агентства по страхованию вкладов» по финансовому оздоровлению ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Право собственности на 81,8% акций ПАО «БАНК УРАЛСИБ» перешло к Людмиле Коган в порядке наследования.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» успешно реализует мероприятия, предусмотренные планом финансового оздоровления.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 547 банкоматов, 528 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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