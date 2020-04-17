2020-04-17T10:06:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске: открыт центр диагностики COVID-19

Где и когда?
Ася ЖУКОВА
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Коронавирус в Красноярске: открыт центр диагностики COVID-19. Фото: пресс-служба минздрава Красноярского края.Коронавирус в Красноярске: открыт центр диагностики COVID-19. Фото: пресс-служба минздрава Красноярского края.
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Первый центр амбулаторной диагностики пациентов с подозрением на коронавирус открыли в Красноярске, сообщили в пресс-службе минздрава края.

Он будет работать в Федеральном Сибирском научно–клиническом центре ФМБА России. Задача специалистов – исследовать состояние пациента и принять решение о схеме его ведения.

- В основном, мы госпитализируем заболевших пациентов в стационар. Знаем, что 80% случаев – это либо малосимптомное, либо легкое течение заболевания, 20 процентов пациентов нуждаются в стационарном лечении, - отметила заместитель министра здравоохранения региона Марина Бичурина. - Мощность коечного фонда – во всем мире понятие ограниченное. Какая-то часть пациентов может лечиться дома. Для того чтобы понять – кто может принимать терапию на дому, необходимо провести диагностику. Подобные центры создаются для того, чтобы разгрузить приемные покои стационаров и в то же время четко контролировать состояние пациентов, которые находятся на дому.

В центре круглосуточно – посменно – будут работать врачи-терапевты, пульмонолог, медицинские сестры, врач-рентгенолог и рентгенлаборант, специалисты лаборатории.

Пациентов направят из поликлиник, где они наблюдаются участковыми. Если при лечении на дому состояние человека ухудшилось, его доставят санитарным автотранспортом. В центре проведут все необходимые обследования, в том числе ключевое, это компьютерная томография. Она позволяет выявить признаки вирусной пневмонии еще на ранних этапах.

Центр начнет прием пациентов с 20 апреля. Он рассчитан на 40 исследований в сутки. При необходимости может быть организовано еще несколько подобных структур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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