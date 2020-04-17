В Красноярске из-за коронавируса продлен срок приема заявок на грантовый конкурс «Новая роль библиотек в образовании»

17 Апр 2020 2020-04-17T09:38:59+03:00

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Напомним, конкурс Благотворительного Фонда Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образовании» предполагает выделение грантов на финансирование социокультурных проектов библиотек. В конкурсе могут принять участие библиотеки всех уровней и любого подчинения.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией срок приема заявок на конкурс продлен до 15 мая.

И проектно-образовательный семинар для работников библиотек и музеев прошел в Красноярске в on-line формате. В нем участвовали 45 человек из Красноярска и Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей, Республики Хакасия. В своем обращении к участникам проекта министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов отметил: «Фонд Михаила Прохорова вносит большой вклад в развитие культуры Красноярского края, поддерживает различные творческие и образовательные проекты, а также помогает в комплектовании фондов нашим библиотекам».

Ольга Синицына, член Экспертного совета Фонда Михаила Прохорова, отметила: «Красноярский край – лидер в области модернизации, проектирования библиотек не только в архитектурном и дизайнерском смысле, но и в содержательной деятельности. То, что стены отремонтированы, обновляется материально-техническая база, приобретается новое оборудование, библиотеки преображаются — это прекрасно. Но без нового содержания, нового типа действия, а главное, без нового отношения между читателями и библиотекарями, очень трудно говорить о том, что это библиотеки современные, соответствующие актуальным ожиданиям жителей. Наш семинар – как раз про новые типы учреждений культуры, новые форматы деятельности и музеев, и библиотек».

Подробнее об условиях участия в конкурсе читайте на официальном сайте Фонда Михаила Прохорова.

ИСТОЧНИК KP.RU