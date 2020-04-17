Дежурные сады Красноярска перешли на особый режим профилактики

17 Апр 2020 2020-04-17T08:41:00+03:00

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21 дежурный детский сад Красноярска перешел на особый режим профилактики. Как сообщили в пресс-службе главного управления образования, в дошкольных учреждениях введены дополнительные меры безопасности.

А именно:

- каждый день территории будут обрабатывать специальным дезинфицирующим составом;

- в детсадах постоянно находятся врач и медсестра;

- ВСЕМ пришедшим в сад, включая родителей, измеряют температуру;

- минимум два раза в день детей осматривают, а также следят за их состоянием в течение дня. При любых признаках недомогания или температуре свыше 37 градусов в группу не допускают;

- на входе обрабатывают руки антисептиком. Также все сотрудники носят маски. И родителям советуют последовать их примеру;

- доступ родителей в группу запрещен. Можно доходить до приемной (в исключительном случае) и лишь при наличии маски;

- каждые два часа проводится влажная уборка: протирают ручки, столы, скамейки, игрушки. Перед любой прогулкой сотрудники обрабатывают спецсоставом весь уличный инвентарь;

Напомним, в дежурные группы берут детей сотрудников организаций, работа которых разрешена в период режима самоизоляции. Ребенок имеет право на место только в том случае, если оба родителя предоставят справку о продолжении работы. Если кто-то из них трудится из дома, дошкольнику откажут в посещении.

КОНКРЕТНО

КАК ПОЛУЧИТЬ МЕСТО В ДЕТСАДУ?

Пакет документов нужно отправить на электронную почту: drozdova@guo.admkrsk.ru. Подробная информация о работе дежурных групп - по телефонам: 263 81 59, 263 81 75, 263 81 65, 263 81 76, 263 81 66.

ИСТОЧНИК KP.RU